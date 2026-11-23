Глава города Самары Иван Носков совместно с председателем городской Думы Сергеем Рязановым в составе делегации Самарской области приняли участие во II Форуме-выставке «Большие решения малой родины», который проходил 21-22 ноября в Мастерской управления «Сенеж» в Москве. Мероприятие для обмена опытом в сфере муниципального управления было организовано Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента РФ и Минэкономразвития России.

Центральным событием деловой программы форума «Большие решения малой родины» стал открытый диалог глав муниципальных образований с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

«Городам нужна поддержка федерального центра, она есть и будет продолжена. Это то, что всем участникам форума было важно услышать от министра экономического развития РФ, – отметил глава города Самары Иван Носков. – На федеральном уровне сегодня работают программы поддержки туристических проектов, малого и среднего бизнеса, развития индустриальных площадок. Но эти механизмы наиболее эффективны там, где муниципальные команды сами создают условия для инвесторов: помогают подобрать землю, подключиться к сетям, решить бюрократические вопросы и сопровождают проекты на каждом этапе. Для Самары это рабочий принцип».

В формате открытого диалога, модератором которого выступила сопредседатель ВАРМСУ, председатель комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Ирина Гусева, министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал о потенциале социально-экономического развития страны и муниципалитетов, конкретных возможностях для экономического роста на местах. В частности, по его словам, сейчас муниципалитетам важно делать ставку на внутренние драйверы — развитие собственного производства и местных услуг. Для городов и сел большой потенциал в настоящее время представляют туризм и индустрия гостеприимства, пищевая промышленность, новые технологии.

«Самара сейчас — одна из самых крупных территорий, привлекающая инвестиции в туризм и восстановление архитектурного наследия. Наш механизм реконструкции ОКН заинтересовал не только местных предпринимателей, но и инвесторов из других регионов. Еще одна важная тема —внедрение искусственного интеллекта в управление городом. Поскольку в основе ИИ лежат цифры и математика, логично внедрять его в первую очередь в бюджетный сектор, но это нельзя возводить в абсолют, ведь за каждой цифрой всегда стоят люди. Поэтому Самара в этом плане идет поступательно, работая с профессионалами», – добавил Иван Носков.

Также в рамках форума состоялась презентация доклада ВАРМСУ о состоянии и развитии местного самоуправления в России, на основе которого планируется развивать поддержку муниципалитетов. В рамках работы мастерских муниципальных практик участники обсудили вопросы привлечения частных инвестиций для развития территорий, цифровизацию муниципального управления, вопросы безопасности муниципального образования и креативной экономики.

Отметим, всего в форуме «Большие решения малой родины» принимают более 800 участников из 89 субъектов РФ, включая сенаторов, депутатов Государственной Думы и глав крупнейших муниципалитетов страны.