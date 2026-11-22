В ночь на 23 ноября в Самарской области объявили «Беспилотную опасность». Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил об этом в 2:08.



По данным аэропорта Курумоч, задержек рейсов к этому часу нет.



Власти города напоминают: за съёмку работы ПВО и обломков может грозить уголовная ответственность.



Официальных данных о целях атаки, сбитых дронах и последствиях нет — информация уточняется.



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