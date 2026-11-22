С 23 ноября синоптики обещают дождь, переходящий в снег, и ночные заморозки. В понедельник днём ещё будет плюсовая температура — около +3…+5 °C, но к ночи столбики термометров опустятся до 0.



Во вторник похолодает: днём около 0, к вечеру до −1, местами небольшой дождь с переходом в снег. В среду ожидается облачная погода с прояснениями, местами слабый снег, температура в течение суток составит от +1 до +5 °C.



Из-за перепадов температур и осадков на дорогах и тротуарах региона возможна скользкость. Пешеходам советуют выбирать обувь с нескользящей подошвой, а водителям — соблюдать дистанцию и скоростной режим. Атмосферное давление останется стабильным, без резких перепадов.