Центробанк впервые предложил снизить нижнюю границу тарифного коридора до 1 рубля для всех категорий транспорта. Для аккуратных водителей, на которых приходится более 79% продаж годовых полисов, это создаёт потенциал для снижения стоимости страховки. При этом верхняя граница базового тарифа для обычных автовладельцев вырастет на 20%.



Для Самарской области, где территориальный коэффициент составляет 1,48 (ранее был снижен с 1,54), а средняя цена полиса в регионе держится около 8 100 рублей.



Верхняя граница тарифа для легковых автомобилей юридических лиц, такси и грузовиков вырастет на 35%, для общественного транспорта — на 6,6%.



Поправки пока находятся на общественном обсуждении — ЦБ принимает замечания до 29 ноября. Если документ одобрят, он вступит в силу через 10 дней после публикации, а отдельные положения заработают с 1 апреля 2027 года.