В Сергиевском районе Самарской области произошло ДТП с пострадавшим подростком. По данным госавтоинспекторов, 21 ноября в 20:00 38-летний мужчина за рулём Lexus RX270 двигался по улице Северной в направлении Физкультурной в посёлке Суходол. В пути следования он допустил наезд на 14-летнего мальчика, который находился на остановке общественного транспорта — в месте для посадки пассажиров.

Подростка госпитализировали, ему назначено стационарное лечение.

Всего за 21 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека, 1 погиб. Сотрудники Госавтоинспекции выявили 452 нарушения ПДД, в том числе 11 нарушений правил перевозки детей и 9 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.