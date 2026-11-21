20 ноября в матче заключительного тура первого круга чемпионата Российской премьер-лиги «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону встречались с местной командой. Об этом сообщает сайт самарского футбольного клуба.

На 14-й минуте счёт открыли хозяева — после углового точно пробил Олакунле Олусегун. На 60-й минуте матча Тимур Сулейманов головой переправил мяч в ворота самарцев. А уже в добавленное время Даниил Шанталий установил окончательный результат — 3:0, победа «Ростова».

Это поражение для «Крыльев» стало первым гостевым в этом сезоне. До этого на выездах волжане два раза победили и четыре раза сыграли вничью.

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют во вторник, 24 ноября, в Санкт-Петербурге с «Зенитом» в рамках заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

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