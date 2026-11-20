В ночь на 17 ноября, около 03:00, в Промышленном районе Самары случился пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Стара‑Загора. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Горела квартира на четвёртом этаже. Первыми на место прибыли подразделения 9-й ПСЧ. Руководитель тушения пожара Андрей Михайлов принял решение направить в здание два звена газодымозащитной службы для поиска и спасения людей.

Из‑за сильного задымления часть жильцов не могла самостоятельно покинуть подъезд. Спасатели вынесли на улицу с пятого этажа троих детей, включая младенца, и маломобильную женщину.

Ещё шестерым жильцам с четвёртого и пятого этажей помогли выйти с применением спасательных устройств. В общей сложности было эвакуировано 11 человек, спасено — девять. В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры — женщина 65 лет.

По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной возгорания стал аварийный режим работы телевизора.

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