В Самарской области 40-летнего местного жителя подозревают в умышленном причинении вреда здоровью несовершеннолетнего с применением ножа. Уголовное дело возбуждено следственным отделом по городу Сызрани.

По версии следствия, вечером 17 ноября 2026 года мужчина находился в парке города Октябрьска. Во время ссоры он нанес ножевое ранение 15-летнему подростку.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжаются следственные действия.