19 ноября в Самарском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела. Таисия Киселёва, обвиняемая в мошеннических действиях с имуществом убитых Виктора и Натальи Тарховых, уже даёт свои показания.

80-летнюю пенсионерку, как и на предыдущих заседаниях, не помещают в стеклянную кабину («аквариум») из-за возраста и состояния здоровья. Она находится в зале на местах для участников процесса. Показания даёт стоя.

Таисия Киселёва полностью отрицает свою вину. По её словам, всё обвинение построено только на показаниях Екатерины Тарховой.

«Она оговаривает меня и членов моей семьи. Я не состою с ней ни в каком криминальном сговоре. В её уме и голове постоянно какая-то расчленёнка», — заявила подсудимая.