В ночь на 19 ноября на Южном шоссе произошла смертельная авария. По информации ГУ МВД, мужчина 1985 года рождения двигался по Южному шоссе со стороны улицы Борковской в направлении улицы Заставной.
Водитель за рулём кроссовера Geely не справился с управлением и наехал на опору троллейбусных контактных линий.
От полученных травм водитель скончался на месте. Его попутчица госпитализирована.
Элитный кроссовер врезался в столб под Самарой, есть погибший
В ночь на 19 ноября на Южном шоссе произошла смертельная авария. По информации ГУ МВД, мужчина 1985 года рождения двигался по Южному шоссе со стороны улицы Борковской в направлении улицы Заставной.