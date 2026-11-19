В ночь на 19 ноября на Южном шоссе произошла смертельная авария. По информации ГУ МВД, мужчина 1985 года рождения двигался по Южному шоссе со стороны улицы Борковской в направлении улицы Заставной.



Водитель за рулём кроссовера Geely не справился с управлением и наехал на опору троллейбусных контактных линий.



От полученных травм водитель скончался на месте. Его попутчица госпитализирована.