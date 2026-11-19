В Самарской области 19 ноября 2026 года в 15.10 объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своём канале. Вскоре оповещения пришли по линии МЧС. Над регионом зазвучали тревожные сирены.



В Самаре временно приостановили движение наземного общественного транспорта. При этом метро продолжило работу. Об этом сообщил глава города Иван Носков.



Жителей призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, не подходить к окнам, а тех, кто находится на улице или в транспорте, — проследовать в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

Редакция samara.aif.ru продолжает следить за сообщениями властей и ведомств. Телефон экстренных служб — 112.



ОБНОВЛЕНИЕ: Отбой ракетной опасности объявлен с 16:43. Движение обшественного транспорта восстановлено.