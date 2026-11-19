Во время допроса в Самарском областном суде по делу Тарховой 80-летняя Таисия Киселёва рассказала о своей прежней судимости. По словам подсудимой, почти 40 лет назад она застрелила мужа, который, как она утверждает, избивал её и детей.

«Теперь коротко о моей ранней судимости», — начала Киселёва.

Она рассказала, что муж злоупотреблял алкоголем и становился всё агрессивнее. Женщина, по её словам, пыталась уходить из дома к матери, соседям и знакомым, но ситуация не менялась.

В один из конфликтов дети, которых избил отец, разбежались по комнатам. Как рассказала Киселёва, обычно муж хранил пистолет в гараже, однако в тот раз принёс оружие домой.

«Ночью я выстрелила в него в упор», — заявила подсудимая. После этого она сама пришла в полицейский участок и призналась в содеянном.

Также Киселёва вспомнила, как спустя много лет приехала к матери убитого мужа. По её словам, они обнялись.