Названы новые сроки завершения реконструкции Дворца культуры на площади Кирова. Представители администрации Самары ответили на вопрос жителя в социальных сетях.

Некий самарец задал в официальном сообществе департамента градостроительства Самары вопрос о сроках сдачи объекта. «Планируемый срок завершения ремонтно-реставрационных работ ДК им. Литвинова — 2028 год», — ответили ему чиновники.

Реконструкция Дворца культуры началась осенью 2020 года после того, как в предыдущем году рухнувшая с фасада мраморная плита облицовки убила 10-летнего ребёнка. С тех пор дату окончания работ регулярно переносили.

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