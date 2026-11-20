В Самаре в рамках проекта «Две реки — два пути», поддержанного Фондом президентских грантов, открылась Школа юного моряка. Проект направлен на знакомство детей и подростков с речными и морскими профессиями и на сохранение морских традиций поселка Сухая Самарка. На его реализацию выделено более 3 млн рублей, на сегодняшний день в школе занимаются 50 детей.

«Очень важно, что у самарских школьников появляются возможности не только изучать историю родного края, но и знакомиться с востребованными профессиями на практике. Школа юного моряка позволит ребятам изучать морское дело, осваивать навыки судовождения, узнавать, как работает речной и морской флот. Это и важная часть профориентации: подростки смогут попробовать себя в новой сфере, понять особенности работы отрасли и сделать первые шаги к выбору будущей профессии. Для детей, которые живут в Самаре, это особенно важно, ведь река здесь — часть повседневной жизни, и проект помогает превратить эту близость к воде в настоящий интерес к профессии», – сказал глава Самары Иван Носков.

Обучение ведут действующие и бывшие сотрудники речного и морского флота, инструкторы по безопасности на воде и спасатели. Программа включает изучение морских узлов, навигации и морского английского языка, конструирование моделей судов и управление ими на воде, основы плавания, безопасности и оказания первой помощи, занятия по истории флота и морским традициям региона. Ребята учатся работать с картами, компасом и GPS, тренируются на симуляторах управления судном, а в теплое время года к теории добавятся практические занятия на воде. Поддержка Фонда президентских грантов позволила оснастить учебную площадку современным оборудованием, разработать методические материалы и организовать серию открытых мероприятий.

Школа юного моряка стала продолжением работы, которая уже ведется. В ноябре 2024 года на базе школы № 55 открылся клуб судомоделирования «Инженерный старт». Его развитию помогает попечительский совет, в который вошли представители компаний «Нефтефлот», «Волготранс», «Трансфлот», «ШипСервисЦентр» и «Артхолл» — благодаря их поддержке клуб был отремонтирован. Дважды в неделю инженеры «Нефтефлота» Илья и Татьяна Любомировы бесплатно проводят занятия по судомоделированию и знакомят ребят с инженерными профессиями. Школьники уже являются победителями и призерами первенства городского округа Самара «Юнга» и Самарской области по судомодельному спорту.

«Наша задача — выстроить для ребят последовательную образовательную траекторию: от первых занятий по судомоделированию до знакомства с устройством судов и основами судовождения. Важно, чтобы дети понимали, как создаются суда, по каким принципам они устроены и что необходимо знать, чтобы управлять ими. Поэтому Школа юного моряка стала естественным продолжением работы клуба «Инженерный старт». Мы объединили инженерное направление с практическим изучением морского дела, чтобы обучение было не только познавательным, но и прикладным», – рассказала куратор образовательных программ по судостроению Самарской области Юлия Копылова.

Напомним, 10 ноября школу № 55 в поселке Сухая Самарка посетили Иван Носков и первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы VIII созыва Вячеслав Романов. Они познакомились с историей поселка речников, школьными музеями и работой клуба судомоделирования, а также обсудили перспективы капитального ремонта здания школы — он не проводился с 1967 года.