Прокуратура Самарской области обратилась с законодательной инициативой в Самарскую Губернскую Думу. Надзорное ведомство просит депутатов рассмотреть возможность компенсации оплаты жилищно-коммунальных услуг для несовершеннолетних сирот. Тех, у кого есть квартира или дом, который достался им в наследство.

«Пока ребенок растет в детском доме или приемной семье, за закрепленной за ним квартирой могут копиться долги за коммунальные услуги. Мы направили в Самарскую Губернскую Думу предложение ввести для таких детей полную компенсацию расходов на жилье и ЖКУ на весь период их воспитания в учреждении или у опекуна», — рассказал samara.aif.ru начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Самарской области Максим Волков.

Максим Волков. Фото: Прокуратура Самарской области

По данным прокуратуры на октябрь 2026 года в Самарской области насчитывается чуть менее 6,8 тысяч детей-сирот. Около 90% из них воспитываются в замещающих семьях, а не в государственных учреждениях.