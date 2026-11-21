В 20-х числах ноября 2026 года в Самарской области будет тепло и сыро. И зима на порог жителей региона торопиться не будет. По данным Приволжского УГМС, как минимум до 26 ноября сохранятся плюсовые дневные температуры. Ночью могут быть скачки «через нуль» к отрицательным значениям, но не долговременные. Осадков будет немало. В основном, дождь. Снег, если и пойдёт, то лишь мокрый. Лечь он не успеет из-за тепла.

«На территории области в теплом секторе атлантического циклона сохранится неустойчивая погода с осадками различной интенсивности в виде дождя, в начале следующей недели с мокрым снегом и порывистым ветром. Температурный фон останется повышенным для этого периода осени», — рассказала специалист Приволжского УГМС Ирина Вытягова.

Такие погодные условия особенно неприятны на дорогах. А иногда и смертельно опасны. Так, 21 ноября в селе Шигоны в утренней мгле погиб человек. Водитель не заметил в тумане и мороси пешехода, идущего по асфальту.