Смертельное ДТП произошло в селе Шигоны Самарской области ранним утром 21 ноября 2026 года. В эти часы в регионе наблюдались сложные метеоусловия — туман и мелкая морось.

По предварительным данным ГУ МВД по Самарской области, всё произошло примерно в 05.15. Водитель вазовской «семёрки» не заметил человека, шагавшего по асфальту ул. Советской, не имеющей тротуара. Видимо двигаться по обочине пешеходу мешала грязь. Сбитый мужчина скончался до приезда врачей. Степень виновности водителя устанавливается.