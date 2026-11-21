Письма, которые самарцы получают с предупреждениями о проверках МЧС, могут оказаться уловкой мошенников. Об этом предупреждает областное управление ведомства.

Мошенники отправляют послания на электронные ящики, в которых грозят проверками. К письмам прикладывают PDF-документ и приложение. Внутри документа — QR-код, который ведет на поддельную страницу. Переход туда грозит кражей личных данных.

МЧС заявляет, что не рассылает уведомления о проверках на электронную почту. К тому же официальные адреса ведомства заканчиваются на @mchs.gov.ru, а мошенники используют похожие, но с несколько изменёнными окончаниями.

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