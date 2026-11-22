С 1 января 2027 года изменится размер страхового возмещения по некоторым банковским вкладам.

Госдума приняла закон об увеличении максимальной суммы страхового возмещения по отдельным долгосрочным вкладам с 1,4 до 2 млн рублей. Новые правила начнут действовать с 1 января 2027 года.

Повышенная страховка предусмотрена для двух видов рублёвых сбережений. Первый — вклады сроком более трёх лет, по которым при досрочном снятии денег проценты выплачиваются по ставке не выше, чем по вкладам до востребования. Второй — безотзывные сберегательные сертификаты сроком от одного года до трёх лет.

Максимальное возмещение в 2 млн рублей будет общим для этих двух видов вкладов в одном банке. При этом его рассчитают отдельно от страховки по другим счетам и вкладам. Для обычных вкладов сохранится действующий лимит — 1,4 млн рублей.

Новые лимиты будут применяться к страховым случаям, наступившим после 1 января 2027 года. Например, если у банка отзовут лицензию.