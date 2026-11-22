В Чапаевске возбудили уголовное дело в отношении руководителя организации, занимающейся производством металлоконструкций. Его подозревают в частичной невыплате заработной платы сотрудникам, сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с мая 2025 года работникам предприятия не выплачивали часть положенных денег. Общая сумма задолженности составила не менее 100 тысяч рублей.

Дело возбуждено по статье 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для взыскания задолженности.