На 94-м году жизни скончался Владимир Михайлович Ощепков — почётный гражданин Самарской области, заслуженный работник культуры РСФСР, профессор, основатель Центра эстетического воспитания детей и молодёжи и создатель множества хоровых коллективов.



О кончине сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. «Для самарской культуры, для учеников Владимира Михайловича, для всех, кому он стал опорой, — это невосполнимая утрата», — написал глава региона, выразив соболезнования семье.



Ощепков более 40 лет преподавал в педагогическом институте. Под его руководством Губернский молодёжный хор «Золотая лира» обрёл собственный голос, а концерты коллектива звучали в Ватикане и Нотр-Дам-де-Пари. Его воспитанники сегодня работают по всей России. Центр эстетического воспитания, созданный маэстро, стал фундаментом для развития талантов нескольких поколений самарцев. Прощание с Владимиром Ощепковым состоится 24 ноября.