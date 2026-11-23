В Самарской области адвоката подозревают в попытке мошенничества на 4,5 млн рублей. По версии следствия, он обещал своему подзащитному помочь добиться более мягкого наказания, хотя не мог повлиять на решение суда. Деньги адвокат получил, но выполнить обещанное не собирался.

Как сообщили в УФСБ по Самарской области, адвокат предложил клиенту договориться о смягчении приговора. За это он попросил 4,5 млн рублей. При этом, как считают правоохранители, у него не было ни реальной возможности, ни намерения выполнить обещание.

Адвоката задержали сотрудники УФСБ с поличным во время получения денег.

По материалам оперативников, уголовное дело возбудили по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Расследование ведёт Следственный комитет по Самарской области.

Адвокату вменяют покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обстоятельства дела устанавливаются.