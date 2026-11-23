В аэропорту «Курумоч» утром 23 ноября задерживаются рейсы на вылет и прилёт. В воздушной гавани ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов на фоне беспилотной опасности.

Ночью 23 ноября в Самарской области объявили угрозу атаки беспилотников. Об этом губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в 2:08.

В 2:38 Росавиация объявила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка). Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Из-за ограничений в Курумоче задерживаются рейсы как на вылет, так и на прилёт.

По данным на момент публикации, задержаны три рейса из Самары — в Новый Уренгой, Шарм-эль-Шейх и Москву. Ещё два самолёта задерживаются на прилёт — из Нового Уренгоя и Москвы.

Информация о задержках может обновляться. Пассажирам рекомендуют следить за расписанием на онлайн-табло аэропорта и уточнять данные у авиакомпаний.

UPD: На 08:30 в аэропрту Самары задерживается уже 16 рейсов. 10 бортов на вылет и 6 на прилет. Следите за расписанием на онлайн-табло.