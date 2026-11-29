16, 17, 18 декабря в театре «Самарская площадь» ожидается большая премьера – трагикомедия «Оскар и Розовая дама» (16+) по роману французского и бельгийского писателя Эрика-Эмманюэля Шмитта.

10-летний мальчик по имени Оскар болен раком. Он рассказывает о своей жизни в больнице. Здесь за детьми следят сиделки — Розовые Дамы. Для Оскара Розовая Дама (Бабушка Роза) стала второй мамой. Когда Оскар узнаёт, что ему осталось жить 12 дней, Бабушка Роза предлагает ему такую игру: каждый день считается за прожитые 10 лет. Оскар описывает в письме Богу каждый прожитый день, рассказывая о разных периодах своей предполагаемой жизни.

Что сильнее – страх или жизнелюбие? А если в жизнелюбие подмешиваются сильнейшие любовные переживания, то и сам страх уходит. Жизнь расцветает почти невыносимо яркими красками.

Режиссер Евгений Дробышев

Сценография и костюмы Наталья Хохлова

Хореография Игорь Катков

Консультант по пластике Николай Куглянт

Роман «Оскар и розовая дама» был написан в 2002 году и снискал большую популярность во Франции. В 2009 году он был экранизирован, режиссером стал сам Эрик-Эмманюэль Шмитт. В России несколько театров поставили по книге спектакли.

