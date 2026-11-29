В ночь на 29 ноября Самарская область подверглась атаке беспилотников. По словам губернатора Вячеслава Федоищева, более 20 вражеских дронов были сбиты военными и отрядом «БАРС-КРЫЛЬЯ».



«Противник вновь был нацелен на промышленные предприятия нашего региона региона. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На местах работают оперативные службы», — сообщил губернатор.



Глава региона напомнил, что публикация фото и видео с последствиями атаки — серьёзное правонарушение, которое фактически работает на врага. При обнаружении обломков БПЛА необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить по телефону 112.