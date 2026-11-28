Вечером 27 ноября 2026 года в Чапаевске случилось трагическое ЧП. В жилом доме № 13 по улице Гайдара вспыхнула квартира.

Считанные минуты потребовались сотрудникам МЧС, чтобы локализовать возгорание на площади всего в 5 квадратных метров. Однако даже столь незначительный пожар унёс жизнь мужчины, находившегося в квартире. Судя по всему, он задохнулся. Также пострадала женщина, которя тоже была дома. Она госпитализирована.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём», — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Схожее происшествие 27 ноября в селе Новое Эштебенькино закончилось чудесным спасением. Мужчине удалось вытащить из огня пятерых детей. Правда, сам он при этом пострадал.