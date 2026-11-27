С 1 по 3 декабря в Самаре из-за ремонтов сетей временно отключат холодную воду в некоторых домах. Об этом сообщили коммунальщики.

1 декабря воды не будет в отдельных домах на улицах Победы, Ново-Садовой, Кольцевой, Академика Платонова, Академика Павлова, Стара Загора, в переулке Парковом и на проспекте Кирова.

2 декабря с 08:00 до 24:00 высохнут краны на Братьев Коростелевых, Ленинской, Арцыбушевской, Полевой, Чкалова, Садовой, Ново-Садовой, Первомайской и проспекте Ленина, а днём — и на Демократической. Также с 10:00 до 12:30 на проспекте Металлургов, 23 снизят давление воды.

3 декабря водоснабжение прекратят в части домов на Дыбенко и Революционной.

Бойлеры разместят на Победы (у дома № 14), Братьев Коростелёвых (у домов №№ 194 и 272), Ново-Садовой (у дома № 9а) и Дыбенко (у дома № 114).

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