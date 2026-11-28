Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев утром 28 ноября 2026 года сделал заявление о ночной атаке на регион.

«Уважаемые жители! Сегодня ночью враг предпринял очередную попытку атаки промышленных объектов Самарской области. Благодарю наших отважных защитников, которые отражали нападение ВСУ. По оперативной информации, погибших и пострадавших нет», — сообщил Федорищев.

Напомним, угроза БПЛА действовала почти всю ночь 28 ноября — с 1.00 до 6.30.

Жителей региона, обнаруживших обломки дронов, призывают не трогать их и не фотографировать, а звонить в экстренные службы по номеру 112.

По данным Минобороны, ночью 28 ноября над территорией России перехвачены и уничтожены 1 246 украинских беспилотников самолетного типа. Помимо Самарской области их сбили в небе Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Смоленской, Воронежской, Калужской, Тульской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Башкортостан.