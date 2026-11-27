В селе Новое Эштебенькино Челно-Вершинского района утром 27 ноября загорелся частный жилой дом. Во время пожара мужчина вывел из здания пятерых детей. Сам он получил травмы, как и находившаяся в доме пожилая женщина.

Сообщение о возгорании на улице Главной поступило в экстренные службы в 5:30. К этому времени огонь распространился на площади 100 квадратных метров. На месте работали 15 пожарных и добровольная пожарная команда из соседнего села Старое Эштебенькино.

Полностью ликвидировать пожар удалось к 8:52. Пятеро детей не пострадали, мужчину и пожилую женщину госпитализировали.