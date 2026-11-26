С начала 2026 года Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям приостановило действие 35 деклараций на молочную продукцию самарского предприятия ООО «Молочный край». Причиной стали систематические нарушения требований качества и безопасности, выявленные в ходе лабораторных исследований.



В молоке, кефире, сметане, йогурте, ряженке, а также в «Снежке» и «Бифидоке» специалисты обнаружили несоответствия по показателям «дрожжи» и «плесневые грибы», отклонения массовой доли жира от заявленной на маркировке и бактерии группы кишечной палочки.



Кроме того, 23 сентября при профилактическом визите на склад готовой продукции был найден кефир с авансовой датой выработки. Партию изолировали и утилизировали.