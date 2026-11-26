Вечером 25 ноября корреспондент samara.aif.ru заметил, что на площади Славы перед зданием областного правительства рабочие приступили к монтажу каркаса новогодней ёлки. Пока она лишь в начальной стадии. Готово только основание. Но это вопрос пары дней. Также здесь монтируют ледовый каток и элементы иллюминации.

Фото: АиФ/ Дмитрий Пархоменко

Напомним также, что на склоне у площади Славы собирают каркас самой масштабной городской инсталляции, которая протянется более чем на 200 метров, а в Струковском саду уже установили первую новогоднюю ёлку.

Всего же к предстоящим праздникам Самару украсят более 1,7 тысяч световых композиций. В парках будут установлены искусственные пятиметровые ели, в районе Маяковского спуска возвысится 12-метровая ель, а у филиала Третьяковской галереи - 16-метровая, причём с подсветкой каждой ветки. И это не всё. Подробнее читайте по ссылке.

В главной новогодней локации региона - на площади Куйбышева - работы пока не начались. В чем корреспондент samara.aif.ru убедился, заглянув сюда вечером 25 ноября.