В Самаре начал работу федеральный сервис экспресс-доставки продуктов, товаров для дома, готовой еды и горячих блюд. Их на дом привезут курьеры и роботы.

С открытием Яндекс Лавки самарцам стали доступны более 4 500 товаров с быстрой доставкой, 380 вариантов готовой еды, а также 150 блюд и 70 напитков, которые доготавливают перед отправкой и доставляют горячими. Каждый пятый товар в сервисе — местного производства. Например, хлеб и мясо «Фабрики качества», молочные продукты «Тольяттимолоко», соусы «Кухмастера», выпечка «Хлебного альянса» и питьевая вода «Чистая вода».

Сейчас в городе работают шесть дарксторов — технологичных помещений, где собирают заказы. Они расположены в Октябрьском, Советском, Железнодорожном, Ленинском и Промышленном районах. До конца года их число планируют увеличить до 11. Во всех дарксторах будет доступна доставка роверами. Самара стала первым новым городом сервиса, где роботы начали доставлять заказы с первого дня его работы.

Если адрес входит в зону рободоставки и рядом есть свободный ровер, приложение предложит выбрать его при оформлении заказа. Робот сам строит маршрут до нужного подъезда, объезжает препятствия, а за его движением можно следить на карте в приложении.

Самара стала двенадцатым городом-миллионником в географии сервиса и первым, где он запустился с локальным партнёром. Франчайзи сервиса — Сергей Кабанов, владелец и руководитель группы компаний, которая работает в сфере социального питания и сельского хозяйства в Самарской области и соседних регионах. С открытием экспресс-доставки в регионе появится более 500 рабочих мест – курьеров, сборщиков, кладовщиков, поваров и управляющих дарксторами.