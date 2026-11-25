Сегодня, 25 ноября, в результате атаки украинских БПЛА в Самаре и области повреждены две воздушные линии электропередачи 110 кВ. Об этом сообщает областное министерство строительства и ЖКХ.

«Произошло отключение потребителей от электроснабжения в трёх муниципальных образованиях. В связи с чем произошло ограничение по электроснабжению и отоплению. В настоящее время без электроэнергии остаются 274 МКД, 14 объектов социального назначения и 2 361 частный дом», — сообщила пресс-служба ведомства.

На объектах социальной сферы, по словам чиновников, установлены и подключены резервные дизельные генераторы. Энергетики ведут аварийно-восстановительные работы. Планируемое время окончания — до 20:00, когда основная часть потребителей получит свет в свои квартиры и дома.