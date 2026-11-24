После метели, завершившейся глубоко ночью 25 ноября 2026 года, в Самарской области была объявлена угроза атаки беспилотниками. О ней в 1.06 сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, а спустя несколько минут пришло оповещение от системы РСЧС.

Вскоре о временной остановке полётов над регионом проинформировала Росавиация. Аэропорт Курумоч перестал принимать и выпускать самолёты в 1.39.

В 2.55 городская администрация Сызрани призвала жителей к бдительности и осторожности и призвала укрыться в помещениях без окон, соблюдая меры безопасности. В это же время над Самарой стали слышны звуки, похожие на работу противовоздушной обороны.

В 4.25 в Самаре завыли сирены тревоги. Через 10 минут с заявлением выступил губернатор Федорищев, сообщивший, что предупреждающие сигналы включены на фоне отражения атаки ВСУ по территорри Самрской области. Задействованы и ПВО, и мобильные огневые группы.

Редакция samara.aif.ru следит за ситуацией. Новость будет дополняться.