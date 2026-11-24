В Самарскую область вознамерился прийти легендарный «День жестянщика». Обычно так называют время, когда зима впервые агрессивно стучится в наши двери, терзая регион погодными неурядицами. В этот период часто случается большое число ДТП и мелких столкновений на дорогах, которые заставляют специалистов автосервисов трудиться в усиленном режиме. Особенно тех, кто занимается кузовным ремонтом. Отсюда и ироничное название.

Но забавным это выглядит только, если смотреть на ситуацию из домашнего тепла. Оказаться в такую погоду на улице – то ещё испытание. Оно и ждёт жителей Самарской области 25 ноября 2026 года. Как сообщили в МЧС, уже ночью ожидается сильный снегопад и кое-где даже метель с ухудшением видимости до 1-2 км. Возможны налипание мокрого снега, гололед, ветер до 20 м/с.

Экстренные службы призывают жителей области воздержаться от использования личного транспорта. На дорогах будет крайне некомфортно и даже опасно.