В Тольятти задержаны трое подозреваемых в похищении 19-летнего контрактника, участвующего в специальной военной операции.



По данным ГУ МВД по Самарской области, злоумышленники вымогали у молодого человека 2,5 млн рублей — это выплата, которую он получил после заключения контракта с Министерством обороны РФ.



Как сообщили в ведомстве, группа лиц похитила местного жителя и требовала перевести деньги. В настоящее время задержанные переданы в региональное следственное управление Следственного комитета. Правоохранители проверяют их на причастность к другим преступлениям и устанавливают возможных сообщников.