В ночь на 23 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника над российскими регионами. В числе территорий, где сбивали дроны, оказалась Самарская область. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, беспилотники уничтожали с 20:00 22 ноября до 08:00 23 ноября. Дроны перехватили над 18 регионами страны.

В Минобороны перечислили Брянскую, Белгородскую, Воронежскую, Волгоградскую, Кировскую, Орловскую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую, Самарскую, Тамбовскую и Ульяновскую области. Также беспилотники сбивали над Краснодарским и Пермским краями, Татарстаном, Башкортостаном и Крымом.

Информации о последствиях атаки беспилотников в Самарской области в сообщении Минобороны не приводится.

Напомним, режим беспилотной опасности был введен в Самарской области в 02:00 23 ноября. В 09:40 режим был снят. Чуть позже были сняты ограничения в аэропорту региона. На момент публикации материала, всё ещё задерживается несколько рейсов. Однако работа аэрогавани входит в привычный ритм.