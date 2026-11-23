В Самарской области готовятся к масштабной экологической операции — ликвидации мазутного озера в Зубчаниновке, которое долгие годы остаётся одной из самых острых проблем региона. На эти цели удалось привлечь более 1 миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов. Работы запланированы на 2027–2029 годы в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».



Мазутное озеро в Зубчаниновке возникло ещё в 1940-х годах в заброшенных карьерах Молотовского месторождения глины. За десятилетия там накопилось около 750 тысяч тонн загрязняющих веществ, а площадь загрязнения достигает почти 20 гектаров. По данным учёных Самарского политеха, концентрация нефтепродуктов превышает фоновый уровень в 1103 раза, кадмия — в 150 раз, цинка — в 45 раз, меди — в 60 раз, никеля — в 54 раза.



Помимо мазутного озера, в регионе продолжается проектирование ещё по четырём объектам накопленного вреда: двум в Сызрани и двум в Тольятти, включая территорию бывшего завода «Фосфор». На комплексную государственную программу в 2027–2029 годах направят 7,8 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд — уже в 2027-м. Ранее общую стоимость ликвидации мазутного озера оценивали в 1,9 млрд рублей, но после проектирования и экспертиз смета была скорректирована.