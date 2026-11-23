В понедельник, 23 ноября, самарский ЦСК ВВС обыграл барнаульское «Динамо-Алтай» со счётом 3:2 в овертайме. Матч стал заключительным в четырёхматчевой домашней серии, в которой самарцы выиграли три встречи.



Первый период прошёл без голов. Во втором «лётчики» дважды поразили ворота гостей: на 25-й минуте счёт открыл Аркадий Аксенов, а на 33-й преимущество удвоил Лев Сальников. В третьем периоде гости воспользовались удалениями самарцев и отыгрались, переведя игру в овертайм. Победную точку на 62-й минуте поставил Сергей Жуков.



«Хороший матч. К сожалению, было много удалений, которые позволили сопернику почувствовать уверенность. В составе «Динамо» техничные, хорошо обученные хоккеисты, поэтому нельзя давать им такие подарки. В остальном ребята молодцы», — подвёл итоги главный тренер ЦСК ВВС Эдуард Занковец.



Следующий матч самарцы проведут в гостях 28 ноября против «Омских Крыльев».