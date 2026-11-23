В понедельник, 23 ноября, в Самаре проводят ремонтные работы на сетях водоснабжения. Из-за устранения неисправностей в течение дня в нескольких районах города возможны отключения холодной воды. Об этом предупреждают коммунальные службы.

Ограничения могут затронуть улицу Владимирскую, 56 и прилегающую территорию. На улице Куйбышева возможны перебои с водоснабжением на участке от Венцека до Ленинградской, а также в соседних кварталах.

Ремонтные работы также запланированы на улице Молдавской, в районе домов № 11–17, и в Аральском переулке, 8. По этим адресам отключение воды предварительно не ожидается, однако ограничения могут возникнуть непосредственно во время ремонта.

В районе 9-й просеки возможны отключения в 1-й, 2-й и 3-й линиях, включая прилегающую территорию. Кроме того, ремонт затронет улицу Георгия Димитрова, 34. Без холодной воды могут остаться насосные станции № 13/1 и 13/4, дома № 76–80 на улице Георгия Димитрова, а также № 385А, 389–391, 395 и 399 на проспекте Кирова и близлежащие адреса.

На улице Металлистов ограничения возможны в районе домов № 31–39 и № 32–40. Работы указаны по адресам Металлистов, 33 и 38.

Ещё одно отключение запланировано на проспекте Карла Маркса, 372. Без холодного водоснабжения могут остаться дома № 364–374 и соседние здания.

Адреса и сроки ограничений в течение дня могут корректироваться. Жителям рекомендуют учитывать возможные перебои и при необходимости заранее запастись водой.