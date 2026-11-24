93% от общего количества пассажиров в Самаре оплачивают проезд в общественном транспорте бесконтактным способом. Этот показатель остался на уровне 2025 года, сообщили АиФ-Самара в городском департаменте трансопрта.

На сегодняшний день валидаторами оборудованы 216 единиц подвижного состава городского электрического транспорта и более 300 автобусов. В перспективе предполагается полное оснащение всего общественного транспорта валидаторами. Весь новый подвижной состав закупается с условием установки валидаторов для оплаты проезда.

Транспортными картами для оплаты проезда в общественном транспорте Самары пользуются 35% студентов и 23% школьников. Безлимитными картами пользуются 5% граждан от общего числа пассажиров.

Ранее глава города Иван Носкво сообщал, что штраф за безбилетный проезд в Самаре может вырасти с 500 до 2500 рублей.