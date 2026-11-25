Стало известно точное число многоквартирных домов, которые пострадали от атаки беспилотников утром 25 ноября.

«По предварительной информации, 25 ноября в Самаре в результате вражеской атаки БПЛА повреждения различной степени получило 6 многоквартирных домов в Ленинском и Куйбышевском районах», — сообщила пресс-служба городской администрации.

Как сообщалось ранее, нынешним утром над Самарской областью силами защитников сбили более 145 беспилотников ВСУ. От последствий нападения один человек погиб.