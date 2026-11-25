В ночь на 25 ноября Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников. В результате произошедшего погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

«С болью в сердце сообщаю, что есть один погибший. Семье окажем всю возможную помощь», — написал глава региона.

По словам Федорищева, над Самарской областью силами защитников сбили более 145 беспилотников ВСУ. Сейчас работает оперативный штаб, продолжается сбор информации о последствиях атаки.

Губернатор также сообщил об отключениях электричества на отдельных территориях. Экстренные службы приступают к восстановлению электроснабжения. Некоторые школы будут работать по изменённому графику.

Федорищев призвал жителей не публиковать фотографии и видео последствий атаки.