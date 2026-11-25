В ночь на среду, 25 ноября, Самарская область оказалась под угрозой атаки беспилотников. О введении режима «Беспилотная опасность» губернатор Вячеслав Федорищев сообщил в своём канале в MAX в 1:06.

Позже глава региона обратился к жителям с экстренным заявлением: «Уважаемые жители Самарской области! Идет отражение атаки ВСУ по нашей территории. Работают ПВО, мобильные огневые группы. Включены предупреждающие сирены. Соблюдайте правила безопасности. Сохраняйте бдительность, доверяйте только официальным источникам информации».

На фоне воздушной угрозы Росавиация в 1:39 ввела временные ограничения на полёты — в небе над регионом закрыли воздушное пространство в рамках режима «Ковёр». Аэропорт Курумоч приостановил приём и выпуск самолётов.



Напомним, публиковать фото и видео последствий падения беспилотников, их останков или работы средств ПВО запрещено — за это предусмотрена ответственность.