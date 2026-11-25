Открыта горячая линия для жителей Самары, пострадавших при атаке БПЛА 25 ноября 2026 года. Если ваше имущество пострадало в результате атаки БПЛА, незамедлительно обращайтесь по телефону 8 (846) 930-81-12 или 8 (846) 372-58-20. На ликвидацию последствий предусмотрены региональные и городские выплаты. Об этом сообщил глава Самары Иван Носков.

«Дополнительно сообщаю, что в настоящее время по всем нам известным адресам специальные комиссии проводят обследования. Большая часть зданий обследована, комиссии работают уже в частном секторе. Неотложные работы силами городских служб и управляющих компаний начались. Стоимость менее приоритетных работ определяется, средства предусмотрены в бюджете города и области. Мы поможем абсолютно всем», — подчеркнул глава Самары.

Иван Носков предупредил, что могут активизироваться мошенники, которые объявят «сбор помощи» пострадавшим. Глава города призвал всех быть предельно внимательными.

Также мэр проинформировал, что аварийные бригады устраняют повреждения систем отопления, электро- и газоснабжения в Куйбышевском районе. Всё будет восстановлено в ближайшее время.

«Благодарю всех, кто участвовал в отражении вражеской атаки, а также сотрудников служб быстрого реагирования, полиции, прокуратуры города и СК РФ по Самарской области за оперативную работу», — заявил Иван Носков.

Подробности об атаке на Самарскую область ночью и утром 25 ноября 2026 года найдёте по ссылке.