15-летний Микаэль из Октябрьска был ранен 17 ноября в местном парке. На него с ножом напал 40-летний мужчина. Сейчас подросток лечится в больнице Сызрани. Рана оказалась очень серьёзной, сообщила «КП-Самара» мама мальчика Жанна. Она рассказала, что парню удалили часть кишечника. Он идёт на поправку, но выздоровление будет долгим. Предстоит ещё одна операция.

Напомним, напавшего на парня мужчину суд отправил под домашний арест. Но мать пострадавшего с этим не согласна. Впрочем, следствие и прокуратура тоже. В областной суд уже направлена апелляция. Если её удовлетворят, подозреваемого отправят в СИЗО.