В Самаре следователи разыскивают очевидцев и пострадавших от противоправных действий несовершеннолетних на 5-й и 6-й просеках. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Самарской области.

В настоящее время следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По данным ведомства, от действий фигурантов пострадали местные жители, в том числе несовершеннолетние.

Следственное управление просит всех, кто столкнулся с противоправными действиями подростков или располагает информацией о произошедшем, обратиться в ведомство.

Сообщить сведения можно по круглосуточному телефону: 8 (846) 300-7-114.

Подробности произошедшего, возраст фигурантов уголовного дела и количество пострадавших в ведомстве пока не уточнили.