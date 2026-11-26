В Самарской области устранили перебои с электричеством, возникшие после атаки беспилотников 25 ноября. Технологические нарушения произошли в трех муниципальных образованиях региона. Об этом сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области.

Из-за аварий временно ограничивалось предоставление коммунальных услуг жителям и объектам социальной инфраструктуры. Для устранения последствий энергетики задействовали аварийно-восстановительные бригады и специальную технику.

На время ремонтных работ социально значимые объекты и коммунальную инфраструктуру подключили к резервным источникам питания — дизель-генераторным установкам.

По информации министерства, все технологические нарушения устранены. Подача коммунальных услуг населению и социальным учреждениям восстановлена. Сейчас объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме.

Напомним, в ночь на 25 ноября Самарская область подверглась массированной атаке беспилотников. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, над регионом сбили более 145 БПЛА. В результате атаки погиб один человек.