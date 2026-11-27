В Волжском районе Самарской области завершили укладку верхнего слоя асфальта на путепроводе через железную дорогу. Он расположен на 17-м километре трассы Самара — Большая Черниговка, в 1,2 км от поворота на село Лопатино.

Работы проводят в рамках капитального ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На объекте построили новый путепровод, переустроили подходы к нему, уложили два слоя дорожного покрытия и нанесли разметку.

Сейчас предстоит обустроить асфальтовое покрытие пешеходной части и установить ограждения. Движение по путепроводу пока закрыто. Объехать участок можно через Лопатино, Новокуйбышевск и Оренбург.

Открыть движение планируют в конце декабря 2026 года.