Календарная зима в Самаре начнется с умеренных морозов, а вот устойчивой снежной погоды горожанам придется подождать еще несколько дней. Согласно долгосрочному прогнозу, регулярные снегопады ожидаются ближе к концу первой декады декабря.

В последние дни ноября погода в областной столице останется неустойчивой. На смену кратковременным оттепелям с мокрым снегом и дождем придет похолодание. Ночью столбики термометров будут опускаться до −5 градусов. Завершится осень преимущественно пасмурной погодой без существенных осадков. Днем ожидается −2…−3 градуса.

В первую неделю декабря морозы немного окрепнут. В дневные часы температура воздуха будет держаться в пределах −3…−5 градусов, а по ночам — опускаться до −7 градусов. При этом обильных снегопадов пока не предвидится.

По-настоящему снежная погода установится в Самаре ориентировочно 8–9 декабря. Согласно предварительным прогнозам, осадки будут выпадать практически ежедневно вплоть до 19 декабря. Наиболее сильный снегопад ожидается 11 декабря. В этот период днем столбики термометров будут показывать преимущественно −1…−4 градуса, ночью — от −4 до −6 градусов.

Однако надолго морозная погода в Самаре может не задержаться. Ближе к 20 декабря в город вновь придет потепление. Днем воздух будет прогреваться до 0…+2 градусов, ночью ожидается около −3 градусов. До конца месяца, по предварительным данным, сохранится облачная погода с мокрым снегом и дождем.